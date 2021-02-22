Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський

3 57627
Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський
Україна поки не має наміру будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Зокрема, в рамках проєкту "Велике будівництво".

Про це на короткій пресконференції після виступу на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, що нібито російські ЗМІ минулого тижня розтиражували інформацію про те, що Україна збирається будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб унеможливити потрапляння води на окупований півострів.

При цьому президент відповів, що в рамках проєкту "Велике будівництво" дамбу не збираються будувати.

Також читайте: Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні

"Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони підкидають непогані ідеї", - додав Зеленський.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сашка Днепр
    Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6177
  • Ёши Ёкомуро
    Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 288
  • Василь Худотеплий
    Сегодня его неслабо пронесло. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5562
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини