Державна авіакомпанія може бути створена цього року, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко висловив сподівання, що роботи зі створення державного авіаперевізника будуть завершені в 2021 році.

Про це він заявив сьогодні під час форуму "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є амбітна мета створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що зможемо це доробити цього року, і Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави. Багато хто з вас пам'ятає, як це було навесні, коли ми забирали наших громадян і співпрацювали з приватними авіакомпаніями. Все це буде вирішувати національний великий авіаперевізник, який, сподіваюся, буде відомий у всьому світі", - сказав він

Тимошенко також зазначив, що для роботи в цьому напрямку метою держави є: скасування ПДВ на внутрішні перевезення, формування команди топменеджерів, розробка авіамаршрутів, формування парку літаків на умовах лізингу.

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