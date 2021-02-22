"Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії

Вранці 22 лютого Гомельський залізничний суд оголосив вироки у так званій справі про "коктейлі Молотова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Серед обвинувачених - 17-річний Микита Золотарьов, 26-річний Дмитро Корнєєв і 29-річний Леонід Ковальов, яких звинувачували в участі в масових заворушеннях і киданні "коктейлів Молотова" в центрі міста 10 серпня.

Прокурор Євген Фартушняк призначив підсудним такі терміни: Леонід Ковальов - 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму; Дмитро Корнєєв - 8 років колонії суворого режиму; Микиті Золотарьову - 6 років у виправній колонії.

Сьогодні суддя Дмитро Дзяба засудив Ковальова до шести років позбавлення волі, Корнєєва - до восьми років, а Золотарьова - до п'яти років виправної колонії.

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Як зазначає видання, після вироку Микита Золотарьов впав в істерику. Він кинувся до ґрат і крикнув: "Випусти мене звідси!". У хлопця епілепсія. Його батько повідомив журналістам, що Микита був побитий співробітниками поліції і СІЗО. Адвокат подав скаргу, але складу злочину влада не виявила. Микита розповів суду, що його били не тільки в серпні, але і 29 грудня в Гомельському СІЗО. Підліток також заявив в суді, що в СІЗО йому не давали таблетки.

"Конвоїр сказав:"Ти політичний, ти - здохнеш", - розповів неповнолітній.

Нагадаємо, 29-річний Леонід Ковальов, 17-річний Микита Золотарьов і 26-річний Дмитро Корнєєв звинувачуються в незаконному виробництві вибухових речовин, застосуванні насильства або загрозу розправи над співробітником поліції, участь у масових заворушеннях, а Ковальов ще і в участі і втягуванні неповнолітнього в вчинення злочину.

За попередньою версією слідства, Ковальов виготовив два "коктейлі Молотова", перевіз їх у центр міста і сховав в одному з дворів. Увечері 10 серпня він прибув у зону мітингів протесту, де виявив виконавців свого злочинного плану - 26-річного жителя Добруш Корнєєва та 16-річного Золотарьова. Чоловік передав своїм новим знайомим "коктейлі Молотова", щоб вони могли підпалити стіну будинку, а потім став їх умовляти на більш радикальні дії - підпалити міський автобус або автозавод. По дорозі молоді люди зустріли військовослужбовців в/ч 5525 і закидали їх "коктейлями". Скляна пляшка впала біля військового і розбилася об асфальт. Корнєєв і Золотарьов зникли - пізніше їх затримали, а Ковальова в цей же вечір.

Ковальов і Золотарьов не визнають своєї провини. Корнєєв частково визнає.

У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, одноосібно править країною 26 останніх років.

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Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановька була змушена виїхати до Литви.

Протести і страйки в Білорусі тривають вже понад пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. З початку протестів загинули кілька людей.