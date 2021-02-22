"Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
Серед обвинувачених - 17-річний Микита Золотарьов, 26-річний Дмитро Корнєєв і 29-річний Леонід Ковальов, яких звинувачували в участі в масових заворушеннях і киданні "коктейлів Молотова" в центрі міста 10 серпня.
Прокурор Євген Фартушняк призначив підсудним такі терміни: Леонід Ковальов - 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму; Дмитро Корнєєв - 8 років колонії суворого режиму; Микиті Золотарьову - 6 років у виправній колонії.
Сьогодні суддя Дмитро Дзяба засудив Ковальова до шести років позбавлення волі, Корнєєва - до восьми років, а Золотарьова - до п'яти років виправної колонії.
Як зазначає видання, після вироку Микита Золотарьов впав в істерику. Він кинувся до ґрат і крикнув: "Випусти мене звідси!". У хлопця епілепсія. Його батько повідомив журналістам, що Микита був побитий співробітниками поліції і СІЗО. Адвокат подав скаргу, але складу злочину влада не виявила. Микита розповів суду, що його били не тільки в серпні, але і 29 грудня в Гомельському СІЗО. Підліток також заявив в суді, що в СІЗО йому не давали таблетки.
"Конвоїр сказав:"Ти політичний, ти - здохнеш", - розповів неповнолітній.
Нагадаємо, 29-річний Леонід Ковальов, 17-річний Микита Золотарьов і 26-річний Дмитро Корнєєв звинувачуються в незаконному виробництві вибухових речовин, застосуванні насильства або загрозу розправи над співробітником поліції, участь у масових заворушеннях, а Ковальов ще і в участі і втягуванні неповнолітнього в вчинення злочину.
За попередньою версією слідства, Ковальов виготовив два "коктейлі Молотова", перевіз їх у центр міста і сховав в одному з дворів. Увечері 10 серпня він прибув у зону мітингів протесту, де виявив виконавців свого злочинного плану - 26-річного жителя Добруш Корнєєва та 16-річного Золотарьова. Чоловік передав своїм новим знайомим "коктейлі Молотова", щоб вони могли підпалити стіну будинку, а потім став їх умовляти на більш радикальні дії - підпалити міський автобус або автозавод. По дорозі молоді люди зустріли військовослужбовців в/ч 5525 і закидали їх "коктейлями". Скляна пляшка впала біля військового і розбилася об асфальт. Корнєєв і Золотарьов зникли - пізніше їх затримали, а Ковальова в цей же вечір.
Ковальов і Золотарьов не визнають своєї провини. Корнєєв частково визнає.
У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, одноосібно править країною 26 останніх років.
Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановька була змушена виїхати до Литви.
Протести і страйки в Білорусі тривають вже понад пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. З початку протестів загинули кілька людей.