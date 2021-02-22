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Мер Івано-Франківська Марцінків про причини спалаху COVID-19: Все через туристичний потенціал нашої області

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Мер Івано-Франківська Марцінків про причини спалаху COVID-19: Все через туристичний потенціал нашої області
В Івано-Франківську зберігається найскладніша ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про ситуацію розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Я вважаю, що одна з основних причин — туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть у жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна. Ми бачимо, що найбільша кількість (хворих. - Ред.) — це Івано-Франківщина, зараз підтягується Закарпаття, Чернівецька область. Це як раз місця, де найбільше курортів, де відпочивали люди на новорічні свята", — пояснив мер.

За словами Марцінківа, загалом ситуація доволі напружена.

"Дійсно людей надходить більше. У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста. Хоча, знову ж таки, на мою думку, є обласні установи, які можна було б задіяти та перепрофілювати на хворих ковідом. Чому цього не робиться — це більше питання до області", - додав мер.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Побоялся назвать вслух хозяина "туристического потенциала области" Беню, которому начхать на карантины, ковиды? Главное, накосить бабла.
  • Рудак Михайло
    Все значно простіше-НЕПОМІРНА ЖАДІБНІСТЬ.В Європі гірськолижні курорти закрили через ковід.Цікаво) чому не закрили наші?
  • Гыг с Вами
    та об этом уже вся страна догадалась...шо наступили последствия новогоднего и рождественского буковеля...
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