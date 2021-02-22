Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ
"22 лютого Анатолія Шарій був викликаний для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з'явився. Його неявку можна трактувати як ухилення від слідства", - повідомляє пресслужба СБУ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому у відомстві нагадали, що Шарій сповіщений про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками ) Кримінального кодексу України минулого вівторка.
Також у СБУ повідомили що на задоволення клопотання адвоката Шарія Валентина Рибіна і він, і його підзахисний 25 лютого запрошуються для ознайомлення з матеріалами провадження, які послужили для повідомлення Шарію підозри.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).