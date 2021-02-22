Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський прокоментував фото, на якому він на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі помічений поруч з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

"На фото, розміщеному на сторінці в Facebook прем'єр-міністра України Д.Шмигаля, - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, на якій я беру участь як глава української урядової делегації. Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно з якою, особисті гості Правлячої сім'ї були розміщені в алфавітному порядку", - підкреслює Уруський на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході і після церемонії не мав (і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров", - додав Уруський.

Також він уточнив, що українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

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"Також не вважаю за можливе "шарахатися" від представників ні країни-агресора, ні будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку і слабкість української сторони", - підсумував він.