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Якщо мито на експорт металобрухту не продовжать, метпідприємства зіштовхнуться з браком виробничої сировини, - Каленков

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Якщо мито на експорт металобрухту не продовжать, метпідприємства зіштовхнуться з браком виробничої сировини, - Каленков
Українські металургійні підприємства стикаються з браком металобрухту навіть при тому, що в Україні діє мито на експорт вторсировини в розмірі 58 євро за тонну.

Про це в коментарі Uaprom.info повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

На сьогодні в країні застосовується мито на експорт брухту чорних металів у розмірі 58 євро за тонну. Його дія завершується у вересні 2021 року. "Укрметалургпром" звернувся до членів Комітету ВР з питань економічного розвитку з проханням продовжити його дію ще на 5 років. Таким чином металурги розраховують уникнути дефіциту вторсировини, який може виникнути на ринку України через зростання експортних поставок, необтяжених митом.

"Навіть за чинного мита в 58 євро підприємства відчувають брак брухту. Це відбувається вперше за останні кілька років, коли мито працювало і працювало фективно. Це пов'язано з тим, що зменшилася брухтозаготівля всередині країни, а також тим, що, незважаючи на мито почав зростати експорт. Це означає, що розмір у 58 євро не є таким вже ефективним", - заявив Каленков.

Він висловив побоювання, що в разі, якщо дію мита не буде продовжено, металургійні підприємства зіштовхнуться з гострим браком виробничої сировини. Насамперед це торкнеться електрометалургійних підприємств, які під час виплавки сталі використовують до 90% брухту. Однак заводи повного циклу також постраждають, оскільки в них частка брухту, згідно з технологічним процесом, сягає 25%.

"Проблеми є вже зараз, за чинного мита. Якщо його скасують, то фактично ми повернемося до періоду, коли дефіцит становив 25-30%", - каже Каленков.

Серед причин зростання експорту він також називає торговельну політику основних країн-конкурентів України. "Це пов'язано з тим, що ринок спотворений сам по собі. Багато країн використовують загороджувальні заходи, наприклад, та ж Туреччина має загороджувальні мита на імпорт нашої готової металопродукції. Тому, маючи ці обмеження, вони можуть собі дозволити викручувати нам руки, демпінгувати щодо лому і все одно залишатися в прибутку", - пояснив Каленков.

У 2020 році заготівля металобрухту в Україні, за даними профільної асоціації УАВтормет, становила 3,07 млн ​​т (-8,6% до 2019 р.), що є найнижчим показником за часи незалежності.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    А как же свободный рынок и свободные рыночные цены о которых Ахметка и Ко постоянно нам визжит и подсылает своих экспердов? Где европейские цены на металолом? Или у нас только европейские цены на тарифы и електроенергию которые Ахметов перепродает?
  • ALEX SUROVV
    Ага. Введите пошлины ато Ахметову не хватает бесплатного металолома для того чтобы они только чистую сверхприбыль рубил оставаясь единственным монополистом по експорту чурок из металла. Цена на металолом сегодня такая что даже бомжи не хотят его собирать. Сам неоднократно выкидываю метал в мусорку чем везти его за 5 км. на приемку по 2,9грн/кг
  • Салига Тимофій
    Так пусть себе сам ахметов продает зеленое электричество и тепловую генерацию, а то как другим продавать по самым высоким в мире ценам, то можно, а для себя нужны льготы из бюджета, а то "бедных металлургов" в очередной раз придется всех уволить.
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