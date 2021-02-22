"Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн

У межах міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021, яка нині відбувається в ОАЕ, державний концерн "Укроборонпром" і Пакистан уклали контракт на ремонт парку танків Т -80УД на загальну суму $ 85,6 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Підкреслюється, що це першої контракт "Укроборонпрому" з Пакистаном в поточному році.

"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції, – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв. – Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2".

Крім цього відбулася зустріч Юрія Гусєва з Віцепрем’єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном. На заході було обговорено стан реалізації спільних проєктів і визначили пріоритетні напрями майбутньої співпраці.

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"Найближчим часом на нас очікує активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ", – наголосив Юрій Гусєв.

При цьому наголошується, що на IDEX–2021 українська делегація досягла низки попередніх домовленостей з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Йорданією у сферах високоточної зброї, безпілотних платформ, космічних технологій, ремонту авіадвигунів тощо.



