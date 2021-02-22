Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль

Ситуація з поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області залишається напруженою.

Про це повідомив сьогодні в ході селекторної наради з президентом прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"За минулу добу зареєстровано 515 захворілих. У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участі головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень", – сказав він.

Очільник уряду також поінформував про зростання кількості хворих на Вінниччині та Закарпатті.

Також читайте: Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП

За словами Дениса Шмигаля, нині в Україні готові 68332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58390 мають підключення до кисню.