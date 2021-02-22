Тривалість госпіталізації хворих на COVID-19 збільшується, - Ляшко
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У регіонах, де спостерігається зростання кількості інфікованих коронавірусом, зростає також і тривалість госпіталізації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус, збільшується і тривалість госпіталізації
"Якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз - 19-20", - йдеться в повідомленні.