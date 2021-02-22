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Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров

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Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров
Спеціальна онлайн-система, призначена для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, готова до роботи.

Про це заявив сьогодні в ході селекторної наради з президентом віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи", - зазначив Федоров.

Крім цього, він уточнив, що було прийнято рішення щодо того, що цю систему запустять з березня поточного року.

Також читайте: Українці зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 через "Дію", - Федоров

Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Интересно, сколько дураков выстроится в очередь.
  • Александр Лихошва
    pfizer не для простых людей, а для слуг народа.
    Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
  • maravillo
    А черга на pfizer буде, чи ми вже як країна третього світу?
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