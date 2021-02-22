Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", - Кулеба

Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", головною метою якої є деоккупація окупованого півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба.

"Деокупація Криму – це єдина кінцева мета. Наша задача зараз – об’єднати всіх тих, кому дійсно питання Криму не байдуже, для того, щоб ті політики… Наприклад, є політика невизнання Криму. Ми маємо чітко контролювати, щоб вона залишалася ефективною, щоб ніхто крок вліво чи крок вправо не робив. І щоб ми використовували можливості один одного для стримування тих країн, які в проросійській орбіті і намагаються від цієї політики відійти", – розповів він.

Міністр нагадав, що є кілька санкційних режимів, пов’язаних з Кримом, але є випадки, коли хтось обходить санкції.

"Ми хочемо створити координаційний механізм, коли всі бачитимуть прогалини в санкційних режимах і будуть вживати кроки для їх заповнення. І так далі, і там є інші декілька вимірів, в яких ми будемо працювати", – зазначив глава МЗС.

За його словами Російська Федерація намагається зірвати відкриття "Кримської платформи".

"Для мене найкращим доказом того, що ми рухаємося правильним шляхом з "Кримською платформою", є регулярна інформація, яку я отримую з різних відкритих і закритих каналів про те, яку – не побоюсь цього слова – "кіпіш" і нервову реакцію викликають наші дії в Російській Федерації. Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлено два завдання.

Перша – дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друге – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні. Тобто конкретні в Росії поставлені відповідним органам завдання. І те, як вони нервово і як системно почали на це реагувати, є додатковим доказом, що вони бояться і що вони розуміють ті загрози, які ми несемо їм зі створенням "Кримської платформи", – додав Кулеба.

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