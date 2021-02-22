"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО
"Прецедент щодо внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим та безпідставним і викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України", - йдеться в заяві компанії, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами Книш, на сьогодні немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії, і "Спортмастер" продовжує роботу виключно в правовому полі.
"Усі ці роки компанія "Спортмастер Україна" провадила і провадить самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, що ґрунтується на суворому дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", - наголосила вона.
"На сьогодні магазини "Спортмастер Україна" продовжують свою роботу, дотримуючись усіх норм міжнародного і національного законодавства. Зобов'язання перед клієнтами і партнерами виконуються в повному обсязі згідно з досягнутими угодами", - зазначила вона, додавши, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (приблизно 1,5 тис.).
За словами CEO, за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" було відкрито понад 150 магазинів, зокрема Sportmaster і франчайзигові Columbia, Sportlandia та Weekender у всій країні.
"Компанії в 2021 році виповнюється 25 років. За час своєї діяльності вона стала одним із найбільших ритейлерів на ринку спортивних товарів. Ми за чесний бізнес і розвиток ринку в прозорому конкурентному середовищі", - додала Книш.
Як повідомлялося, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна" - найбільша, за даними на її сайті, роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні, включена до санкційного списку згідно з рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року.
Згідно з ним, на три роки стосовно сінгапурської Sportmaster Operations запроваджується повна заборона торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також заборона на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.
У держреєстрі бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. В усіх у них у держреєстрі зазначене громадянство Мальти і адреса проживання у Швейцарії.
Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані.