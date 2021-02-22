Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб

Одеських чиновників відправлять на курси української мови. Підвищувати рівень володіння державною мовою будуть чиновники і працівники комунальних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомили під час апаратної наради в мерії.

Зазначається, що в регіоні вже набралося понад тисячу охочих піти на курси.

До першої групи поки взяли 30 осіб. Туди включили чиновників місцевого самоврядування, які працюють з документами і виступають публічно. За чотири тижні вони зможуть підвищити свою грамотність і розширити словниковий запас.

Як повідомлялося раніше, в Миколаєві депутати відмовилися говорити українською мовою і мер Сенкевич перекладав їхні промови.

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