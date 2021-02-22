Новини • Мовне питання

Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб

4 50735
Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб
Одеських чиновників відправлять на курси української мови. Підвищувати рівень володіння державною мовою будуть чиновники і працівники комунальних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомили під час апаратної наради в мерії.

Зазначається, що в регіоні вже набралося понад тисячу охочих піти на курси.

До першої групи поки взяли 30 осіб. Туди включили чиновників місцевого самоврядування, які працюють з документами і виступають публічно. За чотири тижні вони зможуть підвищити свою грамотність і розширити словниковий запас.

Як повідомлялося раніше, в Миколаєві депутати відмовилися говорити українською мовою і мер Сенкевич перекладав їхні промови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Rino Onix
    И футбольных арбитров пусть отправят на эти курсы.
  • Alex Tom
    Піпець!Ці люди прожили все свідоме життя в Україні,вивчали в школах українську мову,повинні були вчитися в вишах українською мовою,чули її щодня вживу і в ефірі,і тепер держава повинна вчити їх мові?Можливо їх не на курси потрібно направляти,а на прийом до психіатра?
  • Lvbnhj
    За 30 (тридцять Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек - Цензор.НЕТ 6612 ) років дебіли не вивчили мови !? ..
    То якого ...пішли (і їх взяли ) на державну службу ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини