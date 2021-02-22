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Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону

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Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив лист голові Української асоціації футболу Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос".

Інцидент стався між головним тренером львів'ян Віталієм Шумським і арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

У листі уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу і пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів" за можливою ознакою мовної дискримінації.

"Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання Українською асоціацією футболу вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій. Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, у діях яких можуть бути ознаки порушення норм закону", - зазначив уповноважений.

Як повідомлялося, раніше тренер ФК "Львів" Шумський розповів про те, що отримав від арбітра жовту картку за прохання перейти на українську мову.

Також читайте: Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства

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Топ коментарі

  • olele
    краще з цим інцидентом розберіться

    Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 159
  • Артём Ярмолич 438ee8c1
    Прежде всего нужно приучить всех бюрократов от села до Рады пользоваться Мовой.Это очень легко с помощью пинка в зад,Затем госпредприятия и СМИ.Затем фирмы в Интернете.Выходная страничка должна быть украиномовной.Даже Майкрософт,Гугл соблюдают это.
  • Hehe
    фубол совковой, такі і судді
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