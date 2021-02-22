Рятувальники переконливо закликають туристів утримуватися від походів у гори: На Закарпатті та Львівщині загроза снігових лавин
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22-23 лютого у зв'язку з відлигою зберігається загроза сходження лавин у високогір'ї Закарпатської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
При цьому наголошується, що 23 лютого в горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
"Переконливо рекомендуємо туристам утриматися від походів у гори!" - йдеться в повідомленні ДСНС.