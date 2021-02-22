Новини • Агресія Росії проти України

Батарейка Мінського процесу майже розрядилася, але ще не вичерпана: потрібно вичавлювати максимум, - Кулеба

90212
Батарейка Мінського процесу майже розрядилася, але ще не вичерпана: потрібно вичавлювати максимум, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес подібний до телефону, в батареї якого залишилося 10 відсотків заряду, але він все одно ще не вичерпаний.

Про це Кулеба заявив в ефірі програми "Анатомія" на "Прямому каналі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це як у нас з вами на телефоні з'являється віконце, що залишилося 10 відсотків заряду батарейки - так само й Мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10 відсотків заряду батареї, але де-факто вона ж іще не вичерпана, правда? Але все одно потрібно витискати максимум, тобто потрібно працювати. І ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", - Кулеба

Він акцентував, що Мінський процес "безумовно, ще живий".

"Мертвий - це коли сторони вже відчувають, що все це втратило сенс", - вважає очільник МЗС.

Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    Батарейки когда разряжаются по им можно ещё постучать молоточком и они ещё могут послужить месяц, а потом эти договорённости утилизируются на специальном оборудовании в Гааге Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2816
  • игорь полковник
    Нормальная дипломатическая речь,по развитию зедебильной власти.Недоумок ,где тебя учили и чему?
  • Rouhh Elohim
    Только вы не батарейку выжимаете, а пакетик чая завариваете в десятый раз, ожидая, что в каждый следующий раз он будет крепче! Это гавнище пора уже на помойку выбрасывать, а не делать вид, что чай ещё крепенький и вкусный. А вы всё на россиян оглядываетесь, что они вам предъявят, что отказались пить это мочу. И продолжаете пить и поить весь украинский народ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини