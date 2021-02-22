Батарейка Мінського процесу майже розрядилася, але ще не вичерпана: потрібно вичавлювати максимум, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес подібний до телефону, в батареї якого залишилося 10 відсотків заряду, але він все одно ще не вичерпаний.

Про це Кулеба заявив в ефірі програми "Анатомія" на "Прямому каналі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це як у нас з вами на телефоні з'являється віконце, що залишилося 10 відсотків заряду батарейки - так само й Мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10 відсотків заряду батареї, але де-факто вона ж іще не вичерпана, правда? Але все одно потрібно витискати максимум, тобто потрібно працювати. І ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі", - сказав Кулеба.

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Він акцентував, що Мінський процес "безумовно, ще живий".

"Мертвий - це коли сторони вже відчувають, що все це втратило сенс", - вважає очільник МЗС.