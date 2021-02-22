За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин у січні-грудні минулого року.
Загалом в Україні за вказаний період померли 616 835 осіб. Зокрема:
- від ішемічної хвороби серця - 284 997;
- від злоякісних новоутворень - 77 161;
- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) - 78 140;
- від хвороб органів травлення - 24 215;
- від грипу і пневмонії – 11 358;
- від хвороб нервової системи - 4345;
- від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини - 2868;
- від туберкульозу - 2886;
- від хвороб сечостатевої системи - 2661;
- від цукрового діабету - 2116.
Від зовнішніх причин за січень-грудень 2020 року померли 28 062 українців. Зокрема:
- унаслідок транспортних нещасних випадків загинуло 3569 осіб;
- від випадкового утоплення та занурення у воду - 1468;
- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 1133;
- від випадкового отруєння отруйними речовинами - 1570;
- від випадкового отруєння та дії алкоголю - 2107;
- заподіяли собі летальне умисне самоушкодження - 5635;
- загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 1330.
Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися 268,9 тис. осіб - на 6,2% менше.