За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат

За всі 12 місяців 2020 року від ускладнень, що викликаються COVID-19, в Україні померли 20 709 осіб. У 19 904 з них вірус був ідентифікований, у 805 - ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин у січні-грудні минулого року.

Загалом в Україні за вказаний період померли 616 835 осіб. Зокрема:

- від ішемічної хвороби серця - 284 997;

- від злоякісних новоутворень - 77 161;

- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) - 78 140;

- від хвороб органів травлення - 24 215;

- від грипу і пневмонії – 11 358;

- від хвороб нервової системи - 4345;

- від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини - 2868;

- від туберкульозу - 2886;

- від хвороб сечостатевої системи - 2661;

- від цукрового діабету - 2116.

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Від зовнішніх причин за січень-грудень 2020 року померли 28 062 українців. Зокрема:

- унаслідок транспортних нещасних випадків загинуло 3569 осіб;

- від випадкового утоплення та занурення у воду - 1468;

- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 1133;

- від випадкового отруєння отруйними речовинами - 1570;

- від випадкового отруєння та дії алкоголю - 2107;

- заподіяли собі летальне умисне самоушкодження - 5635;

- загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 1330.

Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися 268,9 тис. осіб - на 6,2% менше.