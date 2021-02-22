Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс пояснила, чому офіційний Лондон не надіслав вітання президенту України Володимиру Зеленському з днем ​​народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс розповіла в інтерв'ю "ЄП".

Сіммонс зазначила, що для Британії не є звичним, коли очільники держав чекають від партнерів привітань із днем народження.

"Ні, це не є звичним у Британії", - сказала дипломатка.

"Насправді такої традиції немає, тому це не є упущенням моїм чи прем’єр-міністра, що ми не надіслали вітання з днем народження", - додала посол, пояснивши, чому вона та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вітали Зеленського.

Щодо себе вона уточнила, що "тут немає нічого персонального – я просто забула це зробити".

"Але я хочу розповісти про інше – коли президент Зеленський захворів на COVID, то прем’єр Джонсон з ним зв’язався. До певної міри – через те, що прем’єр сам переніс COVID та хворів важко, тому має співчуття до кожного, хто також захворів. Та й я також твітила, коли Зеленський захворів", - додала Мелінда Сіммонс.

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