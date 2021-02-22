Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ. ФОТО

Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління "Приватбанку" в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій", - наголошують у НАБУ. Прізвище чиновника зараз не повідомляється.

Деталі цієї операції будуть представлені пізніше.





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За даними джерел низки ЗМІ, йдеться про експершого заступника глави "Приватбанку" Володимира Яценка.