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Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ. ФОТО

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Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління "Приватбанку" в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій", - наголошують у НАБУ. Прізвище чиновника зараз не повідомляється.

Деталі цієї операції будуть представлені пізніше.

Ексзаступнику голови ПриватБанку вручають підозру в Борисполі. Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ 01
Ексзаступнику голови ПриватБанку вручають підозру в Борисполі. Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ 02Ексзаступнику голови ПриватБанку вручають підозру в Борисполі. Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ 03

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За даними джерел низки ЗМІ, йдеться про експершого заступника глави "Приватбанку" Володимира Яценка.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    когда он взлетал в Днепре, он наверно ликовал..
    а когда джет вдруг пошел на посадку в "Борисполе", у чувака 100% случилась истерика)).. Экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5662
  • Маркиз
    Во-первых, это красиво!
    Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!

    В 9:00 Венедиктова подписывает подозрение, по одному небольшому эпизоду по делу приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.

    В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА (очень клево, как чувак менее чем за полтора часа узнал 1) что ему подписали подозрение, 2) успел организовать чартер 3) УСПЕЛ БЛ*ТЬ ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР, а, Ирина Валентиновна, как так?

    Самолет взлетает, АЛЕ. Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Дмитрий Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы (кажись так называется) чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.

    Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.

    Байден прийде - порядок наведе.

    Передаю привет другим экс-топам приватбанка. Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали. Вам не спрятаться от правосудия.
    НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
    Mark Savchuk
  • olele
    "он шол на адєсу, а вишел к хєрсону..."
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