У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький

У Раді готують два законопроєкти для обмеження продажу ліків дітям до 14 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Комітет здоров'я нації ініціює два законопроєкти. Перший - заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий - введення жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони. Як показав недавній випадок з отруєнням школярок препаратом "Дротаверин" у Боярці, аналогічні випадки в інших містах - загроза дуже серйозна і вимагає негайного реагування держави", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, одним з факторів, який підштовхує дітей до необдуманих і вкрай небезпечним дій, є "деструктивний контент з деяких соцмереж і онлайн-ігор".

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"Вважаю, що для захисту життя і здоров’я маленьких громадян потрібен комплексний програмний підхід. Це і роз’яснювальна робота з дітьми, з батьками, соціальна реклама, робота соціальних працівників. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту", - підкреслив Радуцький.

Парламентарій зазначив, що обов'язково має бути заборона продажу ліків дітям.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було скоєно саме неповнолітніми. Тобто, це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду.

Радуцький розповів, що ініціативи Комітету здоров'я нації містять не тільки заборону, а й норми, які будуть спонукати неухильно дотримуватися цієї заборони.

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"Першим законопроєктом ми пропонуємо внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби". Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація лікарських засобів буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік. Другим законопроєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.