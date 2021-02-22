У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Комітет здоров'я нації ініціює два законопроєкти. Перший - заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий - введення жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони. Як показав недавній випадок з отруєнням школярок препаратом "Дротаверин" у Боярці, аналогічні випадки в інших містах - загроза дуже серйозна і вимагає негайного реагування держави", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, одним з факторів, який підштовхує дітей до необдуманих і вкрай небезпечним дій, є "деструктивний контент з деяких соцмереж і онлайн-ігор".
"Вважаю, що для захисту життя і здоров’я маленьких громадян потрібен комплексний програмний підхід. Це і роз’яснювальна робота з дітьми, з батьками, соціальна реклама, робота соціальних працівників. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту", - підкреслив Радуцький.
Парламентарій зазначив, що обов'язково має бути заборона продажу ліків дітям.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було скоєно саме неповнолітніми. Тобто, це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду.
Радуцький розповів, що ініціативи Комітету здоров'я нації містять не тільки заборону, а й норми, які будуть спонукати неухильно дотримуватися цієї заборони.
"Першим законопроєктом ми пропонуємо внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби". Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація лікарських засобів буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік. Другим законопроєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів", - пояснив нардеп.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.
Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.