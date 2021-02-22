Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак
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Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - був поранений.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Командувач ЗСУ Руслан Хомчак під час брифінгу.
"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником по спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак.
За словами Хомчака, інцидент стався на спостережному посту в районі шахти Бутівка.