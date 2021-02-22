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Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак

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Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак
Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - був поранений.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Командувач ЗСУ Руслан Хомчак під час брифінгу.

"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником по спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак.

За словами Хомчака, інцидент стався на спостережному посту в районі шахти Бутівка.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Розкажи це Зеговнокомандувачу !!)))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    **
    Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
    І єдине питання - хто?!!!
    Хто сьогодні пішов у вічність?
    Боронити нас з неба. ХТО?!!!

    І згадаеш ти, як сварились,
    Чия черга піти в наряд.
    І згадаеш ти,як ділились
    Всім, що було. Бо ти солдат.

    І ще знаеш, що в нього мати,
    Ще вродлива та молода.
    І ще знаеш ти, в нього донька,
    Наче квітонька польова.

    Що ти можеш, брате?! Нічого.
    Тільки тихо, про себе, вити.
    Що ти можеш, брате?! Нічого.
    Лише далі, за нього жити…

    Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
  • Чайка Київ
    Швидкого одужання нашому захиснику.
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