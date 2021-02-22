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Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters

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Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters
Глави МЗС країн ЄС на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі погодили рішення щодо запровадження персональних санкцій проти російських чиновників.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це Reuters заявили джерела в дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,

"Глави МЗС домовилися про персональні санкції щодо Росії через Навального. Глави МЗС не обговорювали імен у понеділок", - стверджують співрозмовники агентства.

За словами джерел видання, в ньому можуть опинитися глава Слідчого комітету, глава російської гвардії, генеральний прокурор Росії і глава Федеральної служби виконання покарань.

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Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симоновського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний таки буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    ШО ОПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ? Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3367
    Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь. Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 4106
  • Алексей Достоевский
    Интересно будет посмотреть
    И на список харь и на санкции
    А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
  • Cтарий Кінь
    Ну, ті санкції проти парочки шавок. Наче вони і є, але не стосуються ні рахунків ні діточок.
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