Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції

Офіційним Мінську і Москві залишилося доопрацювати 6-7 "дорожніх карт інтеграції" з 33.

Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Ми, по-моєму, 33 напрямки позначили - ці дорожні карти, які виробили. Ми домовилися про те, що ми їх модернізуємо, оновимо. Уряди дуже багато зробили, вони оновили формат. Сьогодні посол Семашко повідомляв, що там, може, залишилося з 33 шість-сім дорожніх карт, над якими уряди працюють. Всі інші готові до підписання", - сказав Лукашенко.

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Він додав, що в розвитку білорусько-російського співробітництва "план дій є".

Білорусь і Росія вже давно ведуть переговори про інтеграцію, керуючись так званими "дорожніми картами інтеграції". До кінця 2019 року було підготовлено 31 таку карту. Не вдалося на той момент домовитися щодо карт, пов'язаних із питаннями нафти, газу, податкової політики, єдиної валюти.