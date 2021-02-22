Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак

Будь-які звинувачення в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі, висунуті в сторону Збройних сил України, є всього лише провокацією з протилежного боку.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українські військовослужбовці в районі проведення Операції (об'єднаних сил. - Ред.) залишаються на своїх позиціях, строго дотримуються домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо, що стосується безпеки мирного населення і для підтримки або відновлення інфраструктури з обох сторін", - зазначив Хомчак.

При цьому, він підкреслив, що підрозділи ЗСУ завжди готові відкривати вогонь у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю, або ж для стримування противника від ведення будь-яких активних бойових дій.

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"Будь-які звинувачення або висловлення про недотримання ЗСУ режиму припинення вогню є провокацією протилежного боку і не мають сьогодні жродної реальної підстави", - резюмував він.