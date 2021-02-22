Зеленський збільшує чисельність РНБО після зустрічі з Даніловим

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки та оборони.

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Було уточнено плани роботи РНБО на найближчий період та обговорено питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки та оборони.