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Зеленський збільшує чисельність РНБО після зустрічі з Даніловим

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Зеленський збільшує чисельність РНБО після зустрічі з Даніловим
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки та оборони.

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Було уточнено плани роботи РНБО на найближчий період та обговорено питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки та оборони.

Топ коментарі

  • kuba
    Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5049
  • Nikolai Chizhevsky
    Толку от вашей сходки,спортмастер работает даже издевается мол у нас всё ок с документами работаем и нам решение снбо не указ и уже пропагандонские сми пишут что "русский спортмастер у нас сабботирует и не собирается закрыватся,а Мертвечука санкции?если ему выдвинуто такое обвинение в финансировании терроризма почему ему не вручено подозрение и он не под стражей до сих пор идут третьи сутки?
  • Юрий Темп 260551ce
    Кому принадлежат украинские облэнерго. Угроза в энергетической сферах.

    которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.

    Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%

    Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
    Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%

    Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
    Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
    Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
    Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%

    Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
    ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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