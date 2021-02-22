Кадиров про фото з Уруським: До вчора я поняття не мав, хто він такий. Знав би - не підпустив

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров прокоментував фото, на якому він стоїть поруч із віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.

Про це Кадиров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь цей галас висмоктаний з пальця і ​​не вартий виїденого яйця. Хотів би звернутися до тих, хто роздув цей скандал: не займайтеся дурницями! До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би - не підпустив", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кадиров повторив пропагандистські тези про війну на Донбасі.

"Що стосується Уруського, для нього має бути честю опинитися поряд з нами. Так що нехай роздрукує знімок і повісить на найпочесніше місце вдома і на роботі", - підсумував Кадиров.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото, на якому Уруський помічений на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зажадав термінових пояснень.

Пізніше Уруський заявив: "Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно з якою, особисті гості Правлячій сім'ї були розміщені в алфавітному порядку".

"Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході і після церемонії не мав (і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров", - додав Уруський.