Новини

Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обґрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора

13 84335
Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обґрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора
Колишнього першого заступника голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" затримали правоохоронці в аеропорту "Бориспіль" у порядку ст. 208 КПК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Ексвисокопосадовець намагався покинути межі України на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям правоохоронців, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де особу було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Колишній посадовець обґрунтовано підозрюється у розтраті коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - підкреслюється в повідомленні.

Також уточнюється, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування – детективами Національного антикорупційного бюро України.

Читайте також: Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити

Прізвище затриманого ексчиновника не повідомляється. За даними джерел низки ЗМІ, йдеться про експершого заступника голови ПриватБанку Володимира Яценка.

Як повідомлялося раніше з посиланням на пресслужбу НАБУ, ексзаступнику голови ПриватБанку вручали підозру в аеропорту "Бориспіль". Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що підписала підозру стосовно колишнього топменеджера банку.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Бене прищемили правое яйцо. Не останавливаемся:
    Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6156
  • vigo
    Прокурорские информацию слили, но теперь браво рапортуют.
    Не вылетел этот упырь не благодаря, а, скорее, вопреки прокурорам.
  • Миша Михайлов fae8ef72
    этож какой коктейль молотова вставил мвф в аналы власти
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини