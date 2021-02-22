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Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені

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Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені
Дослідники з Великої Британії з'ясували, що щеплення проти коронавірусу зменшує ризик потрапити в лікарню на 85-94%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

В рамках дослідження було встановлено, що зростання масштабів вакцинації у Великій Британії сприяє суттєвому зниженню ризику госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Дослідники з університетів Единбурга, Стратклайда, Абердіна, Глазго та Сент-Ендрю проаналізували набір даних, що охоплює все населення Шотландії і становить 5,4 мільйона людей.

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Дослідження показало, що після четвертого тижня кампанії вакцинації медичними засобами Pfizer та AstraZeneca в Шотландії зменшився ризик госпіталізації хворих від 85% до 94%.

Очільник команди дослідників професор Азіз Шейх, директор Едінбурзького університету сказав: "Тепер ми маємо докази, по всій країні, що вакцинація забезпечує захист від госпіталізації з COVID-19".

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 036 858 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 412 летальних, одужали 87 401 242 людини.

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Топ коментарі

  • Andy Sok
    Смотри, Антип.
    Вакцина снижает риск госпитализации... а про защиту от заражения ничего не сказано.
    Как думаешь, исходя из этого - оставят ограничения по маскам например или нет?

    Ну и да, если перейти по ссылкам на источник, то там будет одно очень интересное предложение об этом исследовании.

    The study, which has not been peer reviewed

    https://www.lbc.co.uk/news/covid-19-vaccines-reduce-hospital-admissions-risk-by-up-to-94-study/

    То есть исследование не проходило экспертной оценки. Иначе говоря - это непроверенные данные... а на их основе уже громкие статьи печатают. Это, Антип, называется - "продвижение", или, говоря проще, реклама.
  • саша паламарчук
    Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 2907
  • саша паламарчук
    Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 7440
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