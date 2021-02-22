Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов ТОВ "НАШ 365" до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021, яким була призначена позапланова невиїзна перевірка ТОВ "Наш 365" (логотип "НАШ"). На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято в порушення норм законодавства України, без належних правових підстав і допустимих доказів.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з "ексрегіоналкою" Бондаренко