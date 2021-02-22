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Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку

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Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку
Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов ТОВ "НАШ 365" до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021, яким була призначена позапланова невиїзна перевірка ТОВ "Наш 365" (логотип "НАШ"). На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято в порушення норм законодавства України, без належних правових підстав і допустимих доказів.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з "ексрегіоналкою" Бондаренко

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні
    А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
    Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
    З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.

    А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
    Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
    Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
    А ще у неї 11 машин.
  • Hulio
    Канал "НАШ" названий по аналогії з путінським "Двіженіє "Наши".
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