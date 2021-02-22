Безоплатний інсулін з 1 липня буде доступний тільки за електронним рецептом

З 1 липня громадяни з цукровим діабетом зможуть отримати безоплатний інсулін тільки за електронними рецептами.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 липня НСЗУ почне адмініструвати програму реімбурсації інсулінів і буде єдиним платником за програмою.

Зараз в Україні на цукровий інсулінозалежний діабет (діабет першого типу) хворіють понад 210 тис. осіб. Ці люди потребують щоденного введення інсуліну. На інсуліннезалежний діабет (другого типу) хворіють близько 1 млн українців.

Також читайте: Програма медичних гарантій на 2021 рік передбачатиме 35 пакетів медпослуг, - Нацслужба здоров'я

"Для пацієнтів з діабетом ІІ типу є можливість отримувати необхідні ліки за програмою реімбурсації - безоплатно або з незначною доплатою. На сьогодні, в оновленому Реєстрі ліків - 48 лікарських засобів для лікування діабету ІІ типу. З них - 23 безоплатні, решта - з незначною доплатою. Отримати ліки можна за електронним рецептом лікаря у аптеці, законтрактованій з НСЗУ", - додали у відомстві.