Безоплатний інсулін з 1 липня буде доступний тільки за електронним рецептом
Про це повідомляє Національна служба здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
З 1 липня НСЗУ почне адмініструвати програму реімбурсації інсулінів і буде єдиним платником за програмою.
Зараз в Україні на цукровий інсулінозалежний діабет (діабет першого типу) хворіють понад 210 тис. осіб. Ці люди потребують щоденного введення інсуліну. На інсуліннезалежний діабет (другого типу) хворіють близько 1 млн українців.
"Для пацієнтів з діабетом ІІ типу є можливість отримувати необхідні ліки за програмою реімбурсації - безоплатно або з незначною доплатою. На сьогодні, в оновленому Реєстрі ліків - 48 лікарських засобів для лікування діабету ІІ типу. З них - 23 безоплатні, решта - з незначною доплатою. Отримати ліки можна за електронним рецептом лікаря у аптеці, законтрактованій з НСЗУ", - додали у відомстві.