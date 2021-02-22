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Безоплатний інсулін з 1 липня буде доступний тільки за електронним рецептом

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Безоплатний інсулін з 1 липня буде доступний тільки за електронним рецептом
З 1 липня громадяни з цукровим діабетом зможуть отримати безоплатний інсулін тільки за електронними рецептами.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 липня НСЗУ почне адмініструвати програму реімбурсації інсулінів і буде єдиним платником за програмою.

Зараз в Україні на цукровий інсулінозалежний діабет (діабет першого типу) хворіють понад 210 тис. осіб. Ці люди потребують щоденного введення інсуліну. На інсуліннезалежний діабет (другого типу) хворіють близько 1 млн українців.

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"Для пацієнтів з діабетом ІІ типу є можливість отримувати необхідні ліки за програмою реімбурсації - безоплатно або з незначною доплатою. На сьогодні, в оновленому Реєстрі ліків - 48 лікарських засобів для лікування діабету ІІ типу. З них - 23 безоплатні, решта - з незначною доплатою. Отримати ліки можна за електронним рецептом лікаря у аптеці, законтрактованій з НСЗУ", - додали у відомстві.

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Топ коментарі

  • Ольга Пелле
    То есть больная бабка из села, у которой нет айфона, может не заморачиваться, а спокойно помирать.
  • Eques Patriam
    Любий телефон підтримує електронний рецепт. Головне би в ньому сімка була і смс з кодом прийде.
  • Олег Беляков 1ee72182
    нет.
    Пресс-служба написала новость допой, другие дебилы новость прочитали сракой, в итоге получилось говно.
    На самом деле введение электронного рецепта здорово упростит жизнь бабкам, в том числе и особенно сельским.
    Теперь инсулинозависимым не придется ходить каждый раз за рецептом. Информация о том, что Васильченко Н.П. нужен инсулин Х будет внесена в общую электронную базу. И ей можно будет продлевать его автоматически.
    Если сейчас бабке нужно идти в поликлинику, брать там рецепт и тащиться с ним в аптеку, то теперь Васильченко Н.П приходит в аптеку тупо с паспортом, и в аптеке смотрят, какой закреплен инсулин за Васильченко Н.П, и все - она есть в базе, ей выдают инсулин.
    Это придумали еще при Порошенко, кстати. Но это не его личное ноу-хау, так во всем цивилизованном мире делается.
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