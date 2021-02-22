Глава МЗС Німеччини підтримав введення персональних санкцій щодо Росії: ми не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права

Глава німецької дипломатії Гайко Маас висловився за введення нових санкцій проти Росії після двох обвинувальних вироків російських судів щодо лідера опозиції Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Уже після отруєння Навального ми дали ясно зрозуміти, що не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права, і ввели санкції", - сказав німецький міністр на зустрічі з колегами в Брюсселі.

Маас заявив, що виступає за розробку обмежень проти окремих осіб, зокрема заборони на їх в'їзд до Євросоюзу і блокування їх активів.

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"Одночасно з цим ми маємо шукати шляхи, щоб залишитися в діалозі з Росією", - підкреслив німецький міністр, додавши, що РФ необхідна Євросоюзу для спільного врегулювання багатьох міжнародних конфліктів.