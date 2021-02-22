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Глава МЗС Німеччини підтримав введення персональних санкцій щодо Росії: ми не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права

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Глава МЗС Німеччини підтримав введення персональних санкцій щодо Росії: ми не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права
Глава німецької дипломатії Гайко Маас висловився за введення нових санкцій проти Росії після двох обвинувальних вироків російських судів щодо лідера опозиції Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Уже після отруєння Навального ми дали ясно зрозуміти, що не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права, і ввели санкції", - сказав німецький міністр на зустрічі з колегами в Брюсселі.

Маас заявив, що виступає за розробку обмежень проти окремих осіб, зокрема заборони на їх в'їзд до Євросоюзу і блокування їх активів.

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"Одночасно з цим ми маємо шукати шляхи, щоб залишитися в діалозі з Росією", - підкреслив німецький міністр, додавши, що РФ необхідна Євросоюзу для спільного врегулювання багатьох міжнародних конфліктів.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    И все хотят диалога со страной-помойкой. Неужели не понимают, шо конструктивный разговор с русским может произойти в одном-единдтвенном случае - если русскому перед этим хорошенько набить рыло? Лучше - сапогом.
  • Євгенович Евгеньевич
    Політика Німеччини по відношенню до рашки повністю імпотентна, якще не партнерська взагалі.
  • Серый Вовк
    Немцы ,хватит эту порнуху крутить , Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597персональные санкции ваши это до одного места ,давайте суки закрывайте Северный Поток и первый и второй а то ведь первый Украинский может повторить ,да и Второй тоже .... Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597
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