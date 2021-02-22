Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова

Близько 9 ранку генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру соратнику Коломойського Володимиру Яценку, а вже через годину він вилетів з Дніпра до Відня чартерним літаком.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор сайту Юрій Бутусов.

За даними Бутусова, Венедіктова пропонувала підписати підозру Яценку прокурору САП Щуру, але той відмовився це зробити, і тоді вона підписала підозру власноруч.

"Важко було передбачити таке рішення, але майже відразу стався витік інформації. Близько 10 ранку з Дніпра до Відня вилетів чартерний літак авіакомпанії "Роза вітрів" (співвласником якої є Коломойський), на борту якого був Яценко. Оскільки Яценко не перебував у розшуку, заборонити йому виліт ніхто не міг", - пише Бутусов.

Далі, за словами журналіста, інформацію про виліт Яценка отримав детектив НАБУ Скомаров, який веде справу "ПриватБанку".

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"Скомаров миттєво відреагував - подзвонив в Украерорух і зажадав терміново заборонити виліт з України літака з тепер уже підозрюваним Яценком. Літак у цей момент пролетів Кропивницький. Украерорух попросив підтвердження цього рішення. І тоді директор НАБУ Артем Ситник зателефонував по спецзв'язку голові Украероруху і підтвердив повноваження детектива. Чартер з Яценком розвернули біля Львова. Диспетчер скасував коридор для повітряного судна і направив літак в аеропорт Бориспіль", - описує Бутусов подробиці того, що сталося.

Якби хоча б одна служба забарилася лише на 10 хвилин, літак Яценка встиг би залишити повітряний простір України, зазначає журналіст.

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"Підозра Яценку - це перша справа щодо вищого керівництва Приватбанку, і раніше це здавалося немислимим! Справа про розкрадання в банку залишалася всі ці роки фактовою. Сам Коломойський був і залишається у вельми близьких відносинах з керівництвом "Слуг народу" та Офісу президента і зберігає великий вплив на владу. Але, без сумніву, президент Зеленський не міг не знати, що таку підозру може бути виписано - можливо, без деталей і без точного часу", - вважає Бутусов.

Він зазначає, що Венедіктова і Ситник на тлі процесу проти Коломойського в США діють зараз синхронно з американцями. Затримання Яценка, на думку головного редактора Цензор.НЕТ, може стати ще одним кроком Зеленського до зближення з адміністрацією Байдена. А долю самого затриманого визначить Вищий антикорупційний суд.