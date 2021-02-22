Штаб ООС: від початку доби 1 боєць ЗСУ загинув, 2 поранено, найманці РФ 5 разів порушували режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж цієї доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн - зазнав осколкових поранень", - сказано в повідомленні штабу ООС.
Також біля Мар'їнки противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Водяного дистанційно замінував місцевість у напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.