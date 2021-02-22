Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель

Введення санкцій щодо кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і його телеканалів стало можливим завдяки тиску з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це представник Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила під час онлайнової дискусії Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Від першого дня правління адміністрація Байдена дала зрозуміти, що буде інша лінія, інша форма співпраці, але водночас і жорсткіша риторика", - сказала вона, додавши, що у попередньої американської адміністрації не було достатньої волі для формування альянсу проти Кремля.

"І, повірте мені, закриття трьох телеканалів не було ідеєю Зеленського. Це було головним результатом тиску з боку Вашингтона. Я можу тільки вітати це рішення, тому що воно назріло і перезріло", - підкреслила Віола фон Крамон-Таубадель.

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Вона також додала, що Україна має отримувати більшу підтримку від Заходу для протидії російській агресії.

"Має бути більше коштів жорсткої сили. Можливо, і пряма пропозиція членства в НАТО. Але, з іншого боку, треба й активніше залучати Україну до наших стратегій м'якої сили", - сказала євродепутатка.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.