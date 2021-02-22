Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак

Бойові військові частини Збройних Сил України розпочали підготовку до дій у наступі на урбанізованій місцевості.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас запевнити, що Генеральний штаб сьогодні, в новій J-структурі, відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Всі плани розраховуються, всі плани складаються, всі плани відповідному керівництву Міністерства оборони, держави доповідаються встановленим порядком", - повідомив Хомчак

"Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також повинні бути готові. Тому, готуємо війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації", - підкреслив головком ЗСУ.

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