Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ
Про це сказано в коментарі пресслужби СБУ, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмайстер") введено на підставі інформації про роботу мережі в Криму", - сказано в повідомленні.
В СБУ зазначили, що ще минулого літа направили в Міністерство закордонних справ України лист про те, що мережа працює в окупованому Криму.
"У свою чергу МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами в держоргани Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування", - додали в спецслужбі.
Нагадаємо, "Спортмайстер" - серед юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО 19 лютого. Компанії заборонили працювати на території України, але вона продовжує діяльність і називає потрапляння до списку санкцій "неаргументованим і безпідставним".