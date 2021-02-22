"Пропозиція Київського безпекового форуму - провести саміт союзників", - Лубківський

Кремль не має бажання відновлювати територіальну цілісність України, тому мирний процес зайшов у глухий кут.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив його директор, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Данило Лубківський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль і надалі буде шантажувати Захід і Україну для того, щоб виторгувати собі політичні перевагу і забезпечити, що колись Захід неминуче втомиться від ще одного замороженого конфлікту, як це було в Грузії та Молдові", - сказав він.

Лубківський наголосив, що потрібно боротися з цією стратегією Москви.

Читайте також: Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель

"Досягнути цього можна лише через солідарність між Європейським Союзом та США, Заходом і Україною", - переконаний він.

Дипломат закликав підтримати пропозицію Київського безпекового форуму і провести саміт союзників, лідерів держав, для того, щоб розробити нову дорожню карту і стримувати поточні та майбутні агресії Путіна.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кращою відповіддю диктаторському режиму Путіна буде прийняття України в НАТО і Євросоюз, - Яценюк