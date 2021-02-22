"Пропозиція Київського безпекового форуму - провести саміт союзників", - Лубківський
Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив його директор, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Данило Лубківський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль і надалі буде шантажувати Захід і Україну для того, щоб виторгувати собі політичні перевагу і забезпечити, що колись Захід неминуче втомиться від ще одного замороженого конфлікту, як це було в Грузії та Молдові", - сказав він.
Лубківський наголосив, що потрібно боротися з цією стратегією Москви.
"Досягнути цього можна лише через солідарність між Європейським Союзом та США, Заходом і Україною", - переконаний він.
Дипломат закликав підтримати пропозицію Київського безпекового форуму і провести саміт союзників, лідерів держав, для того, щоб розробити нову дорожню карту і стримувати поточні та майбутні агресії Путіна.
Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.