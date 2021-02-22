Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ
Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.
За даними його журналістів, забудовник зменшив кількість запланованих паркомісць на третину.
Так, у вересні 2013 року ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг" екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Лисова отримало вихідні дані на відкоригований проєкт, і в ньому кількість місць в підземному паркінгу зменшилася з 950 до 600, а місць відкритих автостоянок – з 235 до 225. Разом з тим кількість квартир зросла з 970 до 1600.
Відкрита автостоянка при цьому обладнана за будинком і теж з порушеннями будівельних норм: не дотримано відстані 25-35 метрів. Крім цього, не дотримано вимоги про те, що проїзди для пожежної техніки мають бути завжди вільними. Саме з цієї стоянки рятувальникам довелося відбуксовувати автомобілі.
У процесі підготовки матеріалу журналісти "Наших грошей" з'ясували, що забудовник порушив не тільки правила організації автостоянок, а й Генплан Києва.
"Ділянки площею 4,9 га, на яких побудовано ЖК, належать до житлової середньо- і малоповерхової забудови та частково зелених насаджень загального користування, в т. ч. 0,27 га розташований в межах прибережної захисної смуги двох озер. Тобто, ЖК "Венеція" повинен бути максимум на 9 поверхів, а за фактом там багатоповерхова житлова забудова - 17-23-поверхові будинки", - сказано в статті.
При цьому у містобудівних умовах та обмеженнях, які підписав тодішній в.о. директора Департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш, функціональне призначення землі вказано лише – житлова забудова, без уточнення яка саме.