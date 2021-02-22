Нові ТРЦ в Києві, які будуються, матимуть необхідні інклюзивні елементи, - Терентьєв

Під час будівництва нових ТРЦ забудовники з самого початку мають встановлювати всі необхідні інклюзивні елементи.

Про це розповів голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на kiev24.com.

За його словами, в одвічній суперечці між зеленими зонами і ТРЦ у столиці необхідний баланс з наголосом на інклюзивність.

"Адже на відкритому майданчику на свіжому повітрі менше перешкод, ніж у торговому центрі, тому що не всі з існуючих ТРЦ облаштовані, наприклад, навіть ліфтами. Однак, коли ми спостерігаємо погані погодні умови, і все просто пливе, то на рівень інклюзивності дивишся вже інакше", - зазначив Терентьєв.

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Він підкреслив, що дотримується жорсткої позиції – під час будівництва нових ТРЦ забудовник від самого початку має встановити всі необхідні інклюзивні елементи. "Так само, як і при створенні великого парку для маломобільних груп населення мають бути виконані всі умови для вільного пересування", - уточнив голова комісії Київради.