Підконтрольний Москві суд Криму оголосив "обвинувальний висновок" у "справі" звільненого в 2019 році політв'язня Бекірова, - Денісова

Підконтрольний Кремлю "Центральний райсуд Сімферополя" продовжує розглядати справу проти колишнього політв'язня, кримського татарина Едема Бекірова.

Про це повідомила в Facebook уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

На першому "заочному судовому засіданні", яке пройшло 19 лютого 2021 року окупанти розглядали справу проти Бекірова по суті та оголосили "обвинувальний висновок". Омбудсмен назвала оголошений "обвинувальний висновок" безпідставним.

"Вважаю, що відновлення судових засідань щодо Бекірова - продовження політичного переслідування країною-окупантом. Осуджую незаконні дії російської влади і прошу міжнародне співтовариство продовжувати тиск на неї для припинення політичного переслідування громадян України та звільнення всіх, хто перебуває в незаконному ув'язненні на території РФ і в Криму", - заявила Денісова.

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Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в межах обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів. У тому числі й Едем Бекіров.

Після повернення Едему Бекірову зробили кілька операцій.

Раніше окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста, а потім оголосив його в розшук.