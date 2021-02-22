Воїн 72-ї ОМБр Сергій Петраускас загинув сьогодні на Донбасі, - Чернігівський облвійськкомат

У районі Авдіївки на Донеччині 22 лютого від осколкових поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ з ручного протитанкового гранатомета, загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади Сергій Петраускас.

Про це йдеться на офіційній сторінці Чернігівського обласного військового комісаріату, повідомляє Цензор.НЕТ.

"22 лютого внаслідок обстрілу з ручного протитанкового гранатомета загинув наш земляк - уродженець Ічнянського району старший солдат військової служби за контрактом Сергій Петраускас. Сергій Сігітасович довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті. У жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі, за власним бажанням перевівся для подальшого проходження служби в 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Без сина, чоловіка і батька залишилися мати, дружина, дві дочки і син", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час прощання і поховання воїна буде повідомлено пізніше.

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Нагадаємо, 22 лютого на Донбасі ворог двічі стріляв із протитанкового гранатомета по спостережному посту 72-ї бригади. У результаті поранено двох бійців, один із них під час надання медичної допомоги помер. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.