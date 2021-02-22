Росія на спільних навчаннях з Білоруссю в 2013 році відпрацьовувала сценарій майбутнього захоплення Донбасу, - представник ГУР МО Скібіцький

Підготовку до захоплення Криму Росія почала задовго до початку активних дій. Про посилення російського угруповання в Криму військова розвідка України доповідала вищому керівництву держави.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Перші ознаки того, що Росія може силовим шляхом забрати територію, яка належить Україні, були пов’язані з проявами сепаратизму та підготовкою різних воєнізованих груп на території Криму. Безпосередньо 810 бригада морської піхоти РФ на своїх полігонах відпрацьовувала підготовку та оснащення незаконних збройних формувань на території Криму.

За інформацією воєнної розвідки України, у 2013 році було створено угруповання російських військ, яке забезпечувало безпеку проведення зимових олімпійських ігор на території Росії. В цей період відпрацьовувалося блокування морської акваторії та повітряного простору, проведення розвідувальних дій проти нашої держави.

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"Ми проаналізували розміщення першого і другого ешелонів, резервів та конфігурацію військ, яка була на спільних російсько-білоруських навчаннях у 2013 році. Саме такий сценарій був повторений у 2014 році проти нас вже з окупацією Донбасу", – зазначив представник ГУР МО України.

23 лютого 2014 року система управління Південного військового округу ЗС РФ та угруповання в Криму були переведені в повну бойову готовність. Підрозділи, які залучалися для посилення чорноморського флоту, вже вийшли з пунктів постійної дислокації і почали переміщення в Крим.