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Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США

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Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російського судна "Фортуна", залученого до будівництва газопроводу "Північний поток- 2", а також його власника ТОВ "КВТ-РУС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну США.

Зазначається, що обмеження вводяться на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), прийнятого в 2017 році, а також Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого оборонним бюджетом США в 2020 році.

У списку санкцій, зокрема, позначені судно "Фортуна" (UBDP8) під російським прапором, а також компанія "КВТ-РУС", зареєстрована в Москві.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлена вже в п'ятницю, 19 лютого.

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Топ коментарі

  • Люцифер
    Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США - Цензор.НЕТ 8674
  • Maxim Ak-Murza
    У этой русмартышки один ник сегодня уже забанили за анти-Украинскую пропаганду, оно снова вылезло. Правильно говорят про дикарей - ты их в дверь, они-в окно. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США - Цензор.НЕТ 5580
  • Александр Лихошва
    Ого, даже у меня слышно как на России пердаки взрываються
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