Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США
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Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російського судна "Фортуна", залученого до будівництва газопроводу "Північний поток- 2", а також його власника ТОВ "КВТ-РУС".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну США.
Зазначається, що обмеження вводяться на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), прийнятого в 2017 році, а також Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого оборонним бюджетом США в 2020 році.
У списку санкцій, зокрема, позначені судно "Фортуна" (UBDP8) під російським прапором, а також компанія "КВТ-РУС", зареєстрована в Москві.
Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлена вже в п'ятницю, 19 лютого.