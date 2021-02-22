Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко
Про це в.о. міністра Юрій Вітренко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і розподіл", - написав він.
За словами Вітренка, міністерство також займається питанням тарифоутворення на послуги з розподілу газу, вивчаючи можливість їх зрівняння, - "щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищий, ніж тарифи в інших".
При цьому він зазначив, що міністерство розглядає можливість введення обмежень націнки монополістів на роздрібному та оптовому енергетичних ринках, а також зміни принципів формування тарифів, акцентувавши увагу, що це призведе до зниження цін для споживачів.
"Щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж і щоб гроші не вилучалися, а вкладалися в підвищення якості та надійності поставок газу, тепла, електроенергії", - написав в.о. міністра.
Вітренко також вказав, що міністерству слід вирішити питання з обсягами ресурсу, який виставляють на енергоринки державні компанії, не уточнивши подробиць.