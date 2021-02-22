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Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус

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Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що ефективність вакцинації проти коронавірусу досягається її повсюдністю.

При цьому він закликав країни не відкладати вакцинацію, щоб уникнути появи нових штамів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У такому випадку вакцини, які ми застосовували, можуть стати даремними", - заявив він.

За його словами, відсутність препаратів у країнах, що розвиваються, створить складнощі багатим державам.

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