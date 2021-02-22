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Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня

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Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня
Одна з лідерів опозиції Білорусі, екскандидатка у президенти Світлана Тіхановська закликала співвітчизників виходити на вулиці з протестами 25 березня, в день проголошення незалежності.

Таку заяву вона опублікувала на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх білорусів готуватися до цього дня вже зараз: мобілізувати протестний дух, вибудовувати безпечні спільноти, планувати повернення на вулиці власних міст", - написала Тіхановська.

Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня 01

Нагадаємо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1 %. Тіхановська була змушена виїхати до Литви.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Але не до самого вечора. 26-го на роботу
  • Володимир Козуб
    Шарики и цветочки не забывать..))))))
  • Александр Владимирович eb432179
    Жаль белорусов! Походу Лука страну сдаст оркам!
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