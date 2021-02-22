Понад 80% промислових об'єктів, пошкоджених під час війни на Донбасі, небезпечні для навколишнього середовища, - представник ОБСЄ Вілладсен

Понад 80% об’єктів промисловості, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, небезпечні для екології.

Про це повідомив керівник проектів ОБСЄ в Україні Генрик Вілладсен на конференції "Зменшимо загрозу: екологічні та техногенні ризики на сході України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції.

"Затоплення шахт - один з найбільш серйозних наслідків, відсутність контролю за рівнем води у шахтах призвів до серйозного забруднення ґрунтовних та поверхневих вод і матиме довгострокові наслідки, наявна також проблема з утилізацією сміття", - сказав Вілладсен.

Також міжнародні експерти, які були присутні на конференції, зауважили, що РФ показово ігнорує екологічні проблеми та екологічні норми на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а інформацію про екологічні загрози прирівнює до фейкових новин.

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Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський повідомив, що на окупованих територіях пошкоджено та зруйновано комунікації, зокрема це вплинуло на шахти, які почали затоплюватись. Частина з них не працює, в інших - проблеми з водовідведенням. Ці затоплення вплинули на якість наземних вод.

Українська сторона поінформувала західних партнерів про те, що зверталася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів під їхньою егідою для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях. Але досі питання допуску експертів з боку держави-окупанта Росії залишається відкритим.

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