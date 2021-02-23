Після затримання ексзаступника голови "ПриватБанку" Яценка з'явилася перспектива засудження Коломойського в Україні, - Данилюк

Справа "ПриватБанку" стосується не лише колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а й менеджменту банку.

Таку впевненість висловив у Facebook ексглава Мінфіну Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа Привата стосується не лише колишніх власників банку Коломойського та Боголюбова, а й менеджменту банку - всі вони причетні до доведення банку до банкрутства. Вони мають понести за це відповідальність та компенсувати державі збитки", - підкреслив колишній чиновник.

Він нагадав, що націоналізація "ПриватБанку" відбулася в грудні 2016 року.

"Минуло більше 4 років – і ось, нарешті, ми бачимо перші реальні дії влади по притягненню до відповідальності тих, хто виводив гроші вкладників з Приватбанку.

Я безпосередньо займався націоналізацією Приватбанку, а також ініціювання судових процесів за межами України. Нарешті домігся заморозки активів Коломойського по всьому світові за рішенням Лондонського суду .

В Україні ситуація була інша. Всі позови та розслідування блокувалися генеральним прокурором, судами та соратниками коломойського у владних кабінетах.

Але сьогоднішні події дають підстави сподіватися, що з'являється перспектива засудження Коломойського і в Україні.

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Чому це важливою? Тому що в Україні Коломойський почувався у безпеці, а за межі боявся виїхати через острах арешту ініційованого американською фемідою.

Але від сьогодні йому і в України, схоже, теж нічого доброго не світить", - вважає Данилюк.

Він зазначив, що затриманий 22 лютого в Борисполі Володимир Яценко - "лише один з фігурантів по одному з епізодів".

"Таких декілька. І по всім ним генеральний прокурор має підписати підозри. Думаю, симетричні дії з боку США не забаряться. Вітаю активні дії наших правоохоронних органів. Перш за все, слова підтримки за наполегливість та сміливість НАБУ і Артему Ситнику. А також – Володимир Зеленський, який знайшов у собі сили зробити цей крок. Я наполягав на цьому ще у 2019", - резюмував Данилюк.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.