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Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко

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Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко
Індійська вакцина Covishield, про постачання в Україну якої домовлявся міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра вранці вакцина прибуває. Це інформація з МОЗ і інформація з логістичної компанії. Вранці завтра літак буде в Борисполі. Це перша партія. Наступна поставка - протягом тижня або 10 днів, як я розумію", - повідомив Тимошенко в ефірі одного з телеканалів ввечері в понеділок, 22 лютого.

Він також додав, що "Полеміки, які були в різних студіях, можна вже закінчити", відповідаючи на запитання ведучого "На чому заснований оптимізм заступника голови ОП, що вакцина дійсно прибуде, враховуючи, що поставки AstroZeneca і Phizer, які мали бути в Україні ще 15-16 лютого, затягуються?".

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За словами Тимошенка, щойно літак прилетить, першу партію вакцини буде доставлено на логістичний склад, з якого вона того ж дня потрапить у деякі регіони, а після починається перший етап вакцинації мобільними групами.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1419
  • Павло ШОвте
    Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9619
  • Игорь Монахов
    Очередное вранье клоунов... Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5039
    И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
    И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
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